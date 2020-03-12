Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, koronavirüsle ilgili yöneltilen soru esnasında öksürmeye başladı

Çin'den dünyaya yayılan Covid-19 (koronavirüs), geçtiğimiz haftalarda Balkanlara da yayılmaya başladı.

Koronavirüsle ilgili gazetecilerin soruları yanıtlayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, kendisine virüsle ilgili yöneltilen soru sırasında sert bir şekilde öksürmeye başladı. Peçetesiyle ağzını engelleyen Vucic'in uzunca bir süre öksürdüğü görüldü.

Vucic'in sert şekilde öksürmesi ülkede geniş yankı uyandırırken, konuyla ilgili Vucic'in de koronavirüse yakalanabilmiş olabileceği yorumları yapıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı koronavirüsle ilgili soru alırken öksürmeye başladı!