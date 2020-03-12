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  3. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, koronavirüsle ilgili yöneltilen soru esnasında öksürmeye başladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, koronavirüsle ilgili yöneltilen soru esnasında öksürmeye başladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, koronavirüsle ilgili yöneltilen soru esnasında öksürmeye başladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, gazetecilerin kendisine koronavirüsle ilgili bir soru yönelttiği esnada öksürmeye başladı. Bu durum 'Vucic de koronavirüse mi yakalandı?' sorusunu akıllara getirdi.

Çin'den dünyaya yayılan Covid-19 (koronavirüs), geçtiğimiz haftalarda Balkanlara da yayılmaya başladı.

Koronavirüsle ilgili gazetecilerin soruları yanıtlayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, kendisine virüsle ilgili yöneltilen soru sırasında sert bir şekilde öksürmeye başladı. Peçetesiyle ağzını engelleyen Vucic'in uzunca bir süre öksürdüğü görüldü.

Vucic'in sert şekilde öksürmesi ülkede geniş yankı uyandırırken, konuyla ilgili Vucic'in de koronavirüse yakalanabilmiş olabileceği yorumları yapıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı koronavirüsle ilgili soru alırken öksürmeye başladı!

Sırbistan Cumhurbaşkanı koronavirüsle ilgili soru alırken öksürmeye başladı!

Sırbistan Cumhurbaşkanı koronavirüsle ilgili soru alırken öksürmeye başladı!

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