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  3. Dünyanın ilk karbonfiberli klarneti üreticisi o oldu: Yoğun talep görüyor

Dünyanın ilk karbonfiberli klarneti üreticisi o oldu: Yoğun talep görüyor

Dünyanın ilk karbonfiberli klarneti üreticisi o oldu: Yoğun talep görüyor

İzmir'de yaşayan dünyanın ilk karbonfiberli klarnet üreticisi Aydan Akıneri'nin dünyaca ünlü sanatçılar için ürettiği klarnetleri yoğun ilgi görüyor. Son ürettiği dört klarnetten üçünü Yeni Zelanda, Katar ve Avusturya'ya gönderen Akıneri, şimşir ağacından yaptığı diğer klarneti ise Almanya'ya göndermeye hazırlanıyor.

İzmir'de yaşayan  Aydan Akıneri, sol klarnet üretimine başladığı 2005 yılından bu yana yabancı klarnetçilerin de enstrümanlarını yapmaya başladı. Dünyanın ilk karbonfiberli klarnet üreticisi olan Akıneri, son ürettiği dört klarnetten üçünü Yeni Zelanda, Katar ve Avusturya'ya gönderirken, şimşir ağacından ürettiği klarneti ise Almanya'ya göndermeye hazırlanıyor. Aynı zamanda İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde bir süre telli müzik aletlerini yapan Akıneri, "Sol klarneti, üretim teknikleri bakımından getirdiğimiz yeniliklerle çok güzel bir yere taşıdığımıza inanıyoruz. Yurt içinden ve  Ortadoğu ülkelerinden, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avusturya, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Danimarka 'dan da müşterilerimiz var" dedi.

'KÜÇÜK İŞLETMELER DESTEKLENMELİ'

Ekibiyle birlikte si bemol ve sol klarnet için baril ve kalak imal ettiklerini söyleyen Akıneri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda flüt, saksafon, trombon, klarnet, obua, tuba gibi bütün nefesli sazların bakım ve onarımını yapıyoruz. Bizim gibi ulusal ekonomiye katkısı olan, çok özel üretimler yapan küçük işletmelere devlet sahip çıkıp desteklemeli. Ne yazık ki bu konuda işleyiş çok hantal. KOBİ'ler yeterince desteklenmiyor. KOBİ destek birimleri yeterince yardımcı olmadığı gibi projeleri çok yüksek meblağlar ödeyip yazdırmak gerekiyor. Ondan sonra bu projenizi jürilere sunabiliyorsunuz. Zaten telefonla ulaşamazsınız, görüşemezsiniz. Bu da caydırıcı oluyor. Kısaca destek istiyoruz ve sağlıklı bir KOBİ destek iletişimi bekliyoruz" diye konuştu.

(DHA)


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