04 Aralık 2020 Cuma 15:26 | Son Güncelleme:
Dünyanın en etkili ve ölümcül zehri... Hatay'da 152 tüp kobra zehri ele geçirildi
Dünyanın en etkili ve ölümcül zehirlerinden olan kobra zehrinden Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir şüphelinin üzerinde 152 tüp ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir şüphelinin üzerinden 152 tüp kobra zehri ele geçirildi.
AA'nın haberine göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliğinin yaptığı ortak operasyonda, otogarda şüpheli bir kişi durduruldu.
Şüpheli M.S'nin üst aramasında, 152 cam tüp içerisinde kobra zehri bulundu.
M.S. gözaltına alındı.