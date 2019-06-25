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  3. Dünyaevine giren Rıza Kayaalp'in nikah şahidi Başkan Erdoğan oldu

Dünyaevine giren Rıza Kayaalp'in nikah şahidi Başkan Erdoğan oldu

Dünyaevine giren Rıza Kayaalp'in nikah şahidi Başkan Erdoğan oldu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Zeynep Yılmaz ile evlendi. Çiftin nikah şahitliklerini ise Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül yaptı.

Ankara'da yapılan törende nikahı Mansur Yavaş kıydı.

Nikah şahitliğini yapan Başkan Erdoğan çifte mutluluk dileyerek evlilik cüzdanını Zeynep Yılmaz'a takdim etti.

Düğüne çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve spor camiasından isimler de katıldı.

Zeynep Yılmaz ile Rıza Kayaalp'in ikinci düğün töreni 27 Haziran'da Yozgat'ta yapılacak.

(AA)

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