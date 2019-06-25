Dünyaevine giren Rıza Kayaalp'in nikah şahidi Başkan Erdoğan oldu

Ankara'da yapılan törende nikahı Mansur Yavaş kıydı.

Nikah şahitliğini yapan Başkan Erdoğan çifte mutluluk dileyerek evlilik cüzdanını Zeynep Yılmaz'a takdim etti.

Düğüne çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve spor camiasından isimler de katıldı.

Zeynep Yılmaz ile Rıza Kayaalp'in ikinci düğün töreni 27 Haziran'da Yozgat'ta yapılacak.

(AA)