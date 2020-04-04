Dünyadaki rezervlerinin yüzde 70'inden fazlası Türkiye'de bulunan bor elementinin atom numarası nedir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



DÜNYADAKİ REZERVLERİNİN YÜZDE 70'İNDEN FAZLASI TÜRKİYE'DE BULUNAN BOR ELEMENTİNİN ATOM NUMARASI NEDİR?



A: 5



B: 15

C: 35

D: 55

Doğru cevap: A 5