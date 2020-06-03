Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7477
  • 7,5824
  • 368.517
  • 109111
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Dünyada koronavirüs vaka sayısı 6 milyon 500 bini geçti
03 Haziran 2020 Çarşamba 19:19 | Son Güncelleme:

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 6 milyon 500 bini geçti

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 6 milyon 500 bini geçti

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 500 bini geçti. Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 887 bin 872 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 milyon 500 bini aştı.

AA'nın aktardığı haberde, Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 6 milyon 501 bin 249'a ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 887 bin 872 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (558 bin 237), Rusya (432 bin 277), İspanya (287 bin 12), İngiltere (279 bin 856), İtalya (233 bin 836), Hindistan (214 bin 664) ve Almanya (184 bin 163) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 165 bin 555'e ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Peru (174 bin 884), İran (160 bin 696), Fransa (151 bin 325), Şili (108 bin 686), Meksika (97 bin 326), Kanada (92 bin 748), Suudi Arabistan (91 bin 182), Çin (83 bin 21), Pakistan (80 bin 463), Katar (62 bin 160), Belçika (58 bin 685) ve Bangladeş (55 bin 140)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 384 bin 96 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yakalanan 3 milyon 96 bin 117 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 21 bin 15 kişi tedavi görüyor.

1 milyon TL ödülle aranıyordu: Hakkari'de teslim oldu!
Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: İkisine de karşıyız
Valilik duyurdu: İstanbul'da otobüs ve metrolarda kapasitenin üçte biri oranında yolcu alınacak
MEB açıkladı! Okulların başlayacağı tarih belli oldu
ABD basını olayları nasıl görüyor?

ABD basını olayları nasıl görüyor?

Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı

Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı

2020 İlkbahar/Yaz trendlerinde gömlek elbiseler ön planda olacak

2020 İlkbahar/Yaz trendlerinde gömlek elbiseler ön planda olacak

Klima yüzünden virüsler gelsin istemiyorsanız...

Klima yüzünden virüsler gelsin istemiyorsanız...