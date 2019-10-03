Dünyaca tanınmış uzmanlar deprem zirvesi için Ankara'da

İstanbul'da yaşanan depremin ardından TDMD harekete geçti. Deprem zararlarının en aza indirilmesi için bir düzenleme kararı alan TDMD, 8-11 Ekim tarihleri arasında Ankara'da deprem temalı bir zirve gerçekleştirecek. Dünyanın dört bir yanından uzmanların katılacağı zirvede 'Marmara Depreminin 20'nci Yılında Neredeyiz?' ve 'Afet Zararlarının Azaltılması' başlıkları üzerinde durulacak. Ayrıca konferansın kapanışında 26 Eylül tarihinde Silivri’de yaşanan deprem hakkında bilim adamlarının ve bürokratların katılımıyla özel bir toplantı yapılacak. Deprem konusunda önemli çalışmalara imza atan araştırmacı ve uygulamacı mühendisler, yer bilimcileri, mimarlar, şehir plancıları, iktisatçılar, sosyal bilim uzmanları, sigorta ve özel sektör temsilcileri özel oturumda konuşacak.

DÜNYACA TANINMIŞ UZMANLARIN BULUNDUĞU BİR HEYET YER ALACAK

Konferansa deprem mühendisliği alanında dünyaca tanınan Michele Calvı, Michael N. Fardıs, Khalid Mosalam, Peter Fajfar’ın da aralarında bulunduğu birçok bilim adamı ile Türkiye’den önemli isimler katılacak. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da konferansta sunum yapacak.

(İHA)