Dünya Türkiye'nin doğal gaz keşfini konuşuyor: Türkiye'nin pazarlık gücünü artıracak

Karadeniz’de Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesinde toplam doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküpe ulaşması dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz Reuters haber ajansı keşfin Türkiye’nin enerji ithalatında Rusya, İran ve Azerbaycan’a olan bağımlılığını azaltacağını bildirdi.

Türkiye gazetesinin İngiliz Reuters haber ajansına dayandırdığı haberde keşfin bir Türk yetkiliye dayanarak 2025’ten itibaren yıllık 15 milyar metreküp gaz akışı öngörüldüğünü kaydetti.

Doğal gaz keşfiyle ilgili diğer haber ajanslarında ise şu şekilde bahsedildi:

"ÖNEMLİ BİR KEŞİF"

Amerikan Associated Press ajansı ise, “Enerji uzmanları 405 milyar metreküplük doğal gazın önemli olduğunu ama Türkiye’nin bölgesel enerji merkezi olmasına yetmeyeceği görüşünde” ifadesini kullandı.

"ENERJİYE OLAN BAĞIMLILIĞI AZALTACAK"

Fransız AFP haber ajansı da Türkiye’nin, “koronavirüs salgını sebebiyle ekonominin hassas olduğu, mahalli para biriminin de zayıfladığı bir zamanda yüksek maliyetli enerjiye olan bağımlılığının hafiflemesini ümit ettiğini” kaydetti.

Ajans, uzmanlara dayanarak denizden gaz çıkarmanın çok pahalı olduğuna ve uzun sürdüğüne işaret etti.

"TÜRKİY'NİN PAZARLIK GÜCÜNÜ ARTIRACAK"

Suudi Arabistan finansıyla İngiltere'nin başkenti Londra'dan Arap dünyasına yayın yapan Şark-ül Evsat gazetesi de Türkiye’nin uzun vadeli doğal gaz alım sözleşmelerinin dörtte birden fazlasının süresinin önümüzdeki sene dolacağını, bunun da Türkiye’nin pazarlık gücünü artıracağı ve ona daha iyi fiyattan sözleşme yapma fırsatı vereceğini bildirdi.