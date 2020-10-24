Dünya şampiyonları spor şehri Sakarya'da

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) faaliyet programında bulunan ve aynı zamanda dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan “2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonasına 30 ülkeden 104, ülkemizden de bisiklet sporuna gönül veren yüzlerce sporcu, antrenör ve şampiyonlar katılıyor. Şampiyona için özel olarak hazırlanan dünyanın sayılı Avrupa’nın ise en iyi bisiklet vadisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde sporcular 180 dönümlük bir arazide şampiyonluk için mücadele ediyor. Antrenman turlarının ardından başlayacak yarış 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

BİSİKLET SEVERLER GRAN FONDO SAKARYA’DA



Dünya şampiyonasının yanı sıra 28.000 metrekare alanda kurulan Expo Sakarya ile kurumsal firmalar farklı etkinliklerle Sakaryalılarla buluşurken, bir bisiklete sahip 7’den 77’ye tüm amatör bisikletçilerin katıldığı Gran Fondo Sakarya renkli görüntülere sahne oldu. Kısa parkur ve uzun parkur olmak üzere gerçekleştirilen halk maratonuna toplam 203 yarışçı katıldı. Gran Fondo Sakarya’da dereceye girenlere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ödüllerini takdim etti.

SAKARYA SİZİN EVİNİZ DÜNYA MİSAFİRİMİZ



Ülkemiz için büyük önem taşıyan uluslararası bir organizasyona pandemi döneminde en üst seviyede tüm tedbirler alınarak ev sahipliği yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce maraton öncesinde düzenlenen basın toplantısında: ‘‘Görüldüğü ve bilindiği gibi dünyanın en modern ve en profesyonel tesisinde birlikte bulunuyoruz. İçerisinde bulunan pek çok sosyal tesisi ile gün boyu vatandaşlarımızın kullanımına açık olan tesisimizde şampiyonamızı gerçekleştiriyoruz. Güvenliği son safhaya çıkartmış durumdayız. Her türlü sağlık tedbirlerini almış bulunmaktayız. 30 ülkeden şehrimize gelen, 104 sporcumuzu en iyi şekilde ağırlayacağız. Yarışmacılarımıza ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Sakarya dünyaya açıldı, dünya Sakarya ile buluştu. Dolayısıyla dünyayı buluşturmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Yarışmalarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sakarya sizin eviniz dünya misafirimiz’’ diyerek sözlerini sonlandırdı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ayrıca “Sakarya’nın dünyada bisiklet dostu olan 13. il seçildiğinin müjdesini verdi.”

Basın toplantısına katılan Türk Motosiklet Yarışçısı Milli Gururumuz, Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır Dünya Şampiyonalarında yarışan bir sporcu olarak, Sakarya’da böyle bir organizasyonun yapılmasına en çok sevinen isimlerden biriyim. Hem şehrimizin, hem de ülkemizin tanıtımı anlamında çok büyük önem arz ediyor. Biz sporcular olarak gittiğimiz farklı ülkelerde, şehirlerde o ülkenin güzelliklerini ve insanlarını tanıyabiliyoruz. Sakarya şehri olarak bu kadar güzel bir tesis olmasının kıymetini bilmemiz gerekiyor. Genç sporcuların dünya şampiyonalarına çıkabilmesi için böyle tesislere ihtiyacımız var. Gençlerimizin hayal kurmasını ve bu hayallerini gerçekleştirebilmesini istiyoruz. Yarışların güzel geçmesini umuyorum."

Toplantıda söz alan UCI Off-Road Yöneticisi Simon Burney de: “Böyle bir dönemde şampiyonada derece alan sporcuların burada olmasının ve bu şampiyonayı burada yapabilir kılmanın oldukça önemli olduğunu belirtti. Sakarya’da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin öneminden bahseden Burney, çocukların güvenli bir alanda spor yapabiliyor olmalarına ve çocuklarımızın dünya şampiyonasına katılan sporcularla bir araya gelişinin önemini vurguladı”.

Toplantının ardından Milli Sporcumuz Birkan Polat’ın motosikleti ile gerçekleştirdiği muhteşem gösteri izleyicilere görsel bir şölen yaşatırken, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türk Motosiklet Yarışçısı Milli Gururumuz, Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Milli Sporcumuz Birkan Polat ve Toprak Razgatlıoğlu’nun gerçekleştirdiği sembolik motosiklet yarışı da izleyicilerden büyük alkış aldı.

Dünya Şampiyonası Startı Erkekler Kategorisi 25 Ekim Pazar günü saat 12.00’da, Dünya Şampiyonası Startı Kadınlar Kategorisi ise saat 12.30’da başlayacak. Erkekler ve kadınlar kategorisindeki yarışların ardından kategorilerinde derece elde eden yarışmacılara ödülleri takdim edilecek.