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  3. Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye konusunda temkinli, iyimserlik içerisindeyiz

Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye konusunda temkinli, iyimserlik içerisindeyiz

Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye konusunda temkinli, iyimserlik içerisindeyiz

Son Dakika Haberleri.. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Koronavirüs salgınında son durumu değerlendirdi. Salgının Türkiye'deki durumu konusunda temkinli iyimserlik içerisinde oldukları ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO),Koronavirüs salgınında son durumu değerlendirdi. Salgının Türkiye'deki durumu konusunda temkinli iyimserlik içerisinde oldukları ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölümü'nün bugün düzenlediği basın toplantısında koronavirüse ilişkin önemli açıklamalar geldi.

WHO'nun Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood bir gazetecinin sorusu üzerine Türkiye'de koronavirüs salgınının durumuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

"Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz."
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