Dünya Pilotlar Günü nedir? En güzel Dünya Pilotlar Günü mesajları sizlerle

Dünya Pilotlar Günü nedir, ne zamandan beri kutlanıyor? sorusunun yanıtı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü kutlanıyor. Türkiye’nin ilk pilotu Fesa Evrensev, ilk uçuşu 26 Nisan 1912 tarihinde gerçekleştirdi. Dünya Pilotlar Günü ise 26 Nisan 2000 yılından beri kutlanıyor. 20 yıldır kutlanan Dünya Pilotlar Günü için en güzel mesajları sizler için derledik.

DÜNYA PİLOTLAR GÜNÜ NEDİR?

26 Nisan, ülkemizde 1 numaralı pilot lisansına sahip olan Feza Evrensev’in Türkiye semalarında ilk uçuşu yaptığı gün olarak kayıtlara geçmiş ve bugünün anısına her 26 Nisan, TALPA’nın organizasyonuyla Pilotlar Günü olarak kutlanmaktaydı. 5 yıl öncesine kadar sadece ülkemizde kutlanan etkinlik, 2013 yılında Dublin’de yapılan Uluslararası Havayolu Pilot Birlikleri Federasyonu (IFALPA) Genel Kurulu'nda TALPA heyetinin yaptığı önerinin kabul edilmesiyle bu yıldan itibaren her yıl “26 Nisan Dünya Pilotlar Günü” olarak kutlanıyor.

DÜNYA PİLOTLAR GÜNÜ MESAJLARI

26 Nisan Dünya Pilotlar Günü "Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar" Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Bütün pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutlar, emniyetli uçuşlar dilerim.

Yüksek stres altında ve saat mevhumu olmaksızın çalışan, gökyüzünü evi bilen pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutlarız.

Her gün yüz binlerce insanın güvenle dünyanın her yerine ulaşmasını sağlayan pilotlar tartışmasız havacılığın en önemli öğelerindendir. Pilotlar gününüz kutlu olsun.

Başta iki maviye hükmeden deniz havacılarımız olmak üzere tüm pilotlarımızın dünya pilotlar günü kutlu olsun.

Yer çekimine meydan okuyan tek kişi! İyi ki varsınız

Gizli kahraman pilotlarımızın 26 Nisan Pilotlar Günü kutlu olsun.

Sen özelsin ve umarım yüzünde kocaman bir gülümseme ile gün boyunca havada yüzersin mutlu yıllar!

Yüksek stres altında ve saat mevhumu olmaksızın çalışan, gökyüzünü evi bilen pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutlarız.

Kahraman pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun.. Şehit Pilotlarımızın ruhu şad olsun...:İstikbal göklerdedir"

Tüm pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutluyor, ebediyete kanat açmış pilotları rahmetle anıyorum.