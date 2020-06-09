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  3. Dünya Müslüman Alimler Birliği: "İstanbul'un fethinin işgal olarak tanımlanması utanç lekesidir"
09 Haziran 2020 Salı 11:59 | Son Güncelleme:

Dünya Müslüman Alimler Birliği: "İstanbul'un fethinin işgal olarak tanımlanması utanç lekesidir"

Dünya Müslüman Alimler Birliği: "İstanbul'un fethinin işgal olarak tanımlanması utanç lekesidir"

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Mısır Fetva Kurumu'nun İstanbul'un fethini "Osmanlı işgali" olarak nitelendiren açıklamasının kurum için utanç lekesi olduğunu belirtti.

Karadaği, Facebook sayfasından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." hadisiyle bu fethe işaret ettiğini aktardı.

"İstanbul'un fethinin, Osmanlı işgali olarak tanımlanması husumette sınırları aşmak, tehlikeli bir yozlaşma ve Mısır Fetva Kurumu için bir utanç lekesidir." ifadesini kullanan Karadaği, bu tür açıklamaların, Mısır'daki dini kurumların politize oluşunun delili olduğunu vurguladı.

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketinin Başkanı Abdurrezzak Mukri ise Twitter hesabında, "Fetva Kurumu'nun açıklamasından sonra hakkı batıldan ayırt etme konusunda bir müphemlik kaldı mı?" ifadelerine yer verdi.

Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının gündeme gelmesi üzerine Mısır Fetva Kurumu Facebook'ta, İstanbul'un fethini Osmanlı işgali olarak tanımlamış ve "Ayasofya 537 yılında Bizans döneminde bir kilise olarak inşa edildi ve Osmanlılar 1453'te İstanbul'u işgal edinceye ve onu camiye çevirinceye kadar 916 yıl kilise olarak kaldı." ifadesini kullanmıştı.

Kurumun bu açıklamasının sosyal medyada büyük tepki çekmesi üzerine geri adım atılarak yapılan yeni açıklamada ise "büyük fethin sufi Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet eliyle gerçekleştirildiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise Sultan Mehmet'le hiçbir bağının olmadığı" kaydedilmişti.

AA

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