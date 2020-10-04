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04 Ekim 2020 Pazar 10:12 | Son Güncelleme:

Dünya Hayvan Hakları Günü'ne özel hazırlanan zarf tedavüle çıkarıldı

Dünya Hayvan Hakları Günü'ne özel hazırlanan zarf tedavüle çıkarıldı
AA

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel PTT AŞ, "Dünya Hayvan Hakları Günü" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı. Tedavüle sunulan 5 lira bedelli "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" zarfı, www.filateli.gov.tr adresinden, filateli cep uygulamasından ve PTT iş yerlerinden temin edilebiliyor.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket söz konusu "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" zarfını kullanıma sundu.

Bu kapsamda, "PTT Pul Müzesi/Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No:3 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde, mesai saatleri içinde "Dünya Hayvan Hakları Günü 04.10.2020 ANKARA" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası da kullandırılmaya başlandı.

Tedavüle sunulan 5 lira bedelli özel gün zarfı, www.filateli.gov.tr adresinden, filateli cep uygulamasından ve PTT iş yerlerinden temin edilebiliyor.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde toplum sağlığının korunmasına destek olunması, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasının önlenmesi ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri amacıyla, söz konusu özel gün zarfını posta damgasıyla talep edenlere bu hizmet sağlanabilecek.

Hizmetten yararlanabilmek için ürünün www.filateli.gov.tr adresinden tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın alınması gerekecek.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası isteklerini 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletmeleri gerekiyor.

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