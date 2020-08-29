Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3582
  • 8,7925
  • 466.525
  • 1078.61
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 25 milyonu aştı
29 Ağustos 2020 Cumartesi 19:06 | Son Güncelleme:

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 25 milyonu aştı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 25 milyonu aştı
AA

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 25 milyonu aştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, koronavirüse yakalananların sayısı 25 milyon 5 bin 518'e ulaştı.

AA'nın aktardığı habere göre, vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 6 milyon 106 bin 686 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla, Brezilya (3 milyon 812 bin 605), Hindistan (3 milyon 508 bin 95), Rusya (985 bin 346), Peru (629 bin 961), Güney Afrika (620 bin 132), Kolombiya (590 bin 520), Meksika (585 bin 738), İspanya (455 bin 621), Şili (405 bin 972) ve Arjantin (392 bin 9) oldu.

Türkiye'de vaka sayısı 265 bin 515’e ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 842 bin 919 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 17 milyon 374 bin 764 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 787 bin 788 aktif vaka bulunuyor.

Muriqi transferinde kriz! Golcü futbolcuyla F.Bahçe arasında ipler gerildi
Tarihi barış anlaşması imzalandı... Sudan'da 17 yıldır süren iç savaş sona erdi!
Başkan Erdoğan'dan selden etkilenen Giresun Doğankent'e doğal gaz müjdesi
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Musa Orhan ihraç edildi
Uçurtmanın ipine dolanan çocuk metrelerce havaya savruldu

Uçurtmanın ipine dolanan çocuk metrelerce havaya savruldu

Ne kadar dikkatlisiniz? İşte kafa karıştıran zeka soruları

Ne kadar dikkatlisiniz? İşte kafa karıştıran zeka soruları

Yiyeceklerin tazeliğini ve kalitesini kontrol etmek için pratik testler

Yiyeceklerin tazeliğini ve kalitesini kontrol etmek için pratik testler

Türkiye uzayın kapısını böyle açtı

Türkiye uzayın kapısını böyle açtı