Dünya bu kapağı konuşuyor: Dışişleri Bakanlığı, İngilizce açıklama yaptı

Alman Der Spiegel dergisi, 2021 yılının ilk sayısının kapağında koronavirüse karşı aşı geliştiren Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye yer verdi. Dışişleri Bakanlığı ise İngilizce bir paylaşım yaparak, “İki Türk bilim insanının böylesine büyük bir sorumluluğun altına girmesi ve insanlığın içinden geçmekte olduğu bu zor zamanda çok önemli bir rol oynamasından dolayı gururluyuz.” ifadelerini kullandı.

Aksam.com.tr’nin Der Spiegel’den aktardığı habere göre, BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin ve CMO’su Özlem Türeci’nin gerçekleştirdiği çalışmaların milyonlarca hayatı kurtaracağı vurgulandı. “Almanya yeterli sayıda aşıya ulaşacak” başlığıyla çıkan derginin ilgili haberinde Prof. Dr. Uğur Şahin’in şu sözlerine yer verildi:

“Durum şu an çok da parlak görünmüyor. Henüz yeterli sayıda aşının acil kullanım onayı alamamasından dolayı aşı arzında açık oluştu. Bu açığın kapatılması gerekiyor. Öte yandan, Almanya’nın yeterli aşıya ulaşması noktasında bir sorunumuz bulunmuyor.”

Dışişleri Bakanlığından İngilizce paylaşım

Der Spiegel’in kapağını resmî Twitter hesabından paylaşan Dışişleri Bakanlığı, Türk bilim insanlarıyla gurur duyulduğunu dile getirdi:

“İki Türk bilim insanının böylesine büyük bir sorumluluğun altına girmesi ve insanlığın içinden geçmekte olduğu bu zor zamanda çok önemli bir rol oynamasından dolayı gururluyuz.”

Haberin Özeti

dergisi, 2021'in ilk sayısının kapağında koronavirüs aşısı geliştirenve'ye yer verdi.• Büyük ses getiren kapakla ilgili İngilizce bir paylaşım yapan Dışişleri Bakanlığı,dedi.