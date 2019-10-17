Dünya astsubaylar günü mesajları.. 17 Ekim astsubaylar günü olarak kutlanıyor!

Dünya astsubaylar günü mesajları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin kuruluş günü 17 Ekim 1984 olduğundan dolayı bu tarihta kutlanıyor. 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü İlk olarak 2012 yılında kutlanmaya başlandı. Vatandaşlar bu önemli günü mesajlarla sosyal medyada kutlamak istiyor. Dünya astsubaylar günü mesajları, sözleri haberimizde yer alıyor..

DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ NEDİR?

Birçok kurum ve kuruluşun kutlanacak günler listesinde bulunan Dünya Astsubaylar Günü, yabancı ülke Büyükelçi ve Askeri ataşelerinin, siyasi liderlerin, hükümet temsilcilerinin ve astsubayların katılımı ile her yıl geleneksel halde kutlanan bir gün olmuştur.

17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü; Dünyada ve Türkiye'de çalışan ve emekli olan astsubayların yılda bir gün de olsa kendilerini özel hissetmelerini ve tüm gayretlerini sarf ettikleri, adeta hayatlarını adadıkları mesleklerinin toplum tarafından önemsendiğini görmelerini, meslektaşlarını mesleklerine bağlılığını, kendilerine olan güvenlerin artırılmasını ve yalnız olmadıklarını hatırlatmayı amaçlamaktadır.

17 EKİM DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI..

17 Ekim Astsubaylar Gününüzü kutlarız.

Ülkemizin Her Köşesinde Gece Gündüz Demeden Görev Yapan Astsubaylarımızın 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü Kutlu Olsun..

Dünya ASTSUBAYLAR GÜNÜ’nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Silah Arkadaşlarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz...

Ordumuzun belkemiği astsubaylarımızın Dünya Astsubaylar Gününü kutluyor,şehitlerimizi rahmet,gazilerimizi şükranla anıyorum

Dünya Astsubaylar Günü Kutlu Olsun.

Dünya Astsubaylar günlerini kutlar sağlıklı, huzurlu ve barışın üstün geldiği bir yaşam dileklerimizle.

Tüm Astsubaylarımızın Astsubaylar günü kutlu olsun.

Astsubayların bu özel günü dolayısı ile, Türkiye sınırları içinde ve dışında görev yapan özellikle bölücü terör örgütleri ile mücadele eden meslektaşlarıma başarılar, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarak gazilerimize uzun ömürler dilerim.

Şehitlerimiz gazilerimiz toplumda kanaat önderi konumunda olan üyelerimiz ve Türkiye nin değerlerini yükselten her bir meslektaşımızla birlikte Türkiye’ yiz. Dünya Astsubaylar Günü Kutlu Olsun.

Ülkemizdeki ve dünyadaki meslektaşlarımızla ve bize gönül veren siz saygıdeğer konuklarımız ile katkı ve katılımlarıyla bizlere destek olan tüm özel ve tüzel kurum ve kuruluşların yöneticilerine bu özel günümüzde teşekkürlerimizi bir borç biliriz.