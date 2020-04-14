Dün gece deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika Kandilli Rasathanesi depremleri
İstanbul'da deprem mi oldu? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sosyal medya İstanbul'da deprem olduğu ile ilgili yazıları okuyanlar dün gece deprem olup olmadığını öğrenmek istiyor. Kandilli'ye göre dün gece saat 02:56'da İstanbul Ormanlı açıklarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD ise depremi 3.8 olarak ölçümledi. Detaylar haberimizde..
"Dün gece deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı sabah saatleri itibari ile tüm İstanbullular tarafından araştırılmaya başlandı. Kandilli'ye göre dün gece saat 02:56'da İstanbul Ormanlı açıklarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 16.9 km olarak ölçüldü...
İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
KANDİLLİ 4.1 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu bildirdi. Rasathane, Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER