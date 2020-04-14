Dün gece deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika Kandilli Rasathanesi depremleri

"Dün gece deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı sabah saatleri itibari ile tüm İstanbullular tarafından araştırılmaya başlandı. Kandilli'ye göre dün gece saat 02:56'da İstanbul Ormanlı açıklarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 16.9 km olarak ölçüldü...

İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KANDİLLİ 4.1 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu bildirdi. Rasathane, Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER