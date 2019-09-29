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  3. Dün derbiyi kafede birlikte izlediler! Tartışma bugün cinayetle bitti

Dün derbiyi kafede birlikte izlediler! Tartışma bugün cinayetle bitti

Dün derbiyi kafede birlikte izlediler! Tartışma bugün cinayetle bitti

Zeytinburnu'nda Ruhi P. isimli şahıs, derbi maç sırasında tartıştığı arkadaşı Levent T.'yi bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını birlikte bir kafede izleyen L.T ile R.P henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafları çevredekiler ayırdı. L.T., bugün saat 11.00 sıralarında R.P.'nin evinin önüne gitti. R.P'ye mesaj atıp aşağıya çağırdı.  L.T. aşağıya inen R.P.'ye silahla 2 el ateş etti. Kurşunlar R.P'ye isabet etmezken, R.P. evden getirdiği bıçakla L.T.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan L.T. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

DHA

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