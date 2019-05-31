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31 Mayıs 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 08:00

Dümeni verip ölüme yollamışlar

Dümeni verip ölüme yollamışlar

İstanbul Emniyeti tarafından çökertilen dünyanın en büyük insan kaçakçılık çetesinin, 10 Ocak’ta içinde 56 mültecinin olduğu teknenin dümenine bir göçmeni geçirerek batmasına neden olduğu ortaya çıktı.

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul Emniyeti tarafından çökertilen dünyanın en büyük insan kaçakçılık çetesinin, 10 Ocak’ta içinde 56 mültecinin olduğu teknenin dümenine bir göçmeni geçirerek batmasına neden olduğu ortaya çıktı. ‘Haval’ takma isimli elebaşı Akbar Omar Tawfeeq’in, olay öncesi 3 mürettebatla birlikte tekneden botla ayrılan kaptana telefonda kızarak, “Bu araba mı? Gemiyi neden o göçmene verdiniz? Adam fren mi biliyor?” dediği tespit edildi. 

Irak ve Avrupa'ya yatırım 

Tüm dünyanın peşinde olduğu göçmen kaçakçılığı çetesinin lideri Tawfeeq’in Polanya’da bir restoran, Yunanistan’da 3 kuyumcu dükkanı, Irak’ın kuzeyinde bir otel ve bir televizyon binası olduğu ortaya çıktı. 

25 adamıyla birlikte yakalanan Tawfeeq’in okuma yazma bilmemesine rağmen Türkçe, İngilizce, İtalyanca ve Yunanca’nın da aralarında bulunduğu 7 dil konuştuğunu ve aylık gelirinin de 20 bin dolar olduğu öğrenildi. 

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