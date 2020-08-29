Düğünlerde sadece gelin ve damat oynayacak

İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere yarından itibaren müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmeyecek. Aydın’da da gelin ve damadın dışında kimsenin oynamasına izin verilmeyecek.