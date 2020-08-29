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  3. Düğünlerde sadece gelin ve damat oynayacak
29 Ağustos 2020 Cumartesi 23:05 | Son Güncelleme:

Düğünlerde sadece gelin ve damat oynayacak

Düğünlerde sadece gelin ve damat oynayacak

İstanbul Valiliği, vaka sayılarındaki artış nedeniyle düğün ve nişanlarda kısıtlamalara gitti.

İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere yarından itibaren müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmeyecek. Aydın’da da gelin ve damadın dışında kimsenin oynamasına izin verilmeyecek.

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