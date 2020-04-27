Düğünler ne zaman başlar, ne zamana kadar yasak? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğünler ne zamana kadar yasak? Sorusunun yanıtı evlenecek olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Coronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde düğün salonları geçici süreliğine kapatılmıştı. Kafeler, berberler ve kuaför salonları gibi işletmeler de yine bu kapsamda kapatılan yerler arasında yer alıyor. Düğün salonları ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı ise arama motorlarında araştırılıyor. Düğünler ne zaman başlar? sorusuna yönelik detaylar haberimizde…

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Korona virüsü salgını nedeniyle birçok işletme hakkında geçici süreliğine kapatılma kararı alınmıştı. Düğün salonları da kapatılan işletmeler arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir de genelge yayınlamıştı.

Düğün ve nişan salonlarını da kapsayan genelgede faaliyetlerin geçici bir süreliğine durdurulduğu açıklanmıştı. Ancak düğün salonlarının faaliyetlere ne zaman başlayacağına ilişkin bir tarih henüz belirtilmedi. Resmi makamlardan bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz içerisine eklenecektir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

Düğün salonları ve birçok işletmenin yer aldığı geçici süreliğine kapatma kararına ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesi şu şekilde;