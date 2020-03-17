Düğünler iptal mi oldu? Düğünler ne zaman başlar? İşte yanıtı

Düğünlerin iptal edilmesi haberi, evlilik hazırlığında olan tüm vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Önümüzdeki gün ve haftalarda düğün planları olan vatandaşların organizasyonları corona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Alınan tebdirler kapsamında faaliyetleri durdurulan yerler arasında nişan/düğün salonları da yer aldı. Genelgede yer alan mekanlar 24:00 itibariyle durduruldu.

DÜĞÜNLER NE ZAMANA KADAR İPTAL OLDU?

Düğün/nişan salonlarını da kapsayan genelgede faaliyetlerin geçici bir süreliğine durdurulduğu açıklandı. Ancak faaliyetlere ne zaman başlanacağına ilişkin bir tarih yer almadı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

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