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02 Ocak 2021 Cumartesi 09:28 | Son Güncelleme:

Düğünevinde korkunç olay! 5 kadın hayatını kaybetti

Düğünevinde korkunç olay! 5 kadın hayatını kaybetti
AA

Yemen'de düğünevine top mermileri düşmesi sonucu 5 kadın hayatını kaybetti. Açıklamada, görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, saldırının Hudeyde kentinin doğusunu kontrolü altında tutan Husiler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Yemen'in Hudeyde kentinde düğünevine top mermileri düşmesi sonucu 5 kadın yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre, Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugaylarından yapılan açıklamada, Hudeyde kentindeki düğünevine Husiler tarafından düzenlenen topçu atışları sonucu 5 kadının hayatını kaybettiği, 7 kadının yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, saldırının Hudeyde kentinin doğusunu kontrolü altında tutan Husiler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan, Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, Husilerin hakimiyetindeki Hudeyde kenti Vali Vekili Muhammed Kahim, konuya ilişkin yaptığı açıklamada saldırının arkasında Yemen hükümetini destekleyen güçler olduğunu öne sürdü.

Hudeyde kentinin merkezini Husiler kontrol ediyor, güney ve doğu girişlerini ise hükümet güçleri elinde tutuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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