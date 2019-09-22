Düğünde skandal görüntü! Pankart bile açtılar ama...
Ankara'da 2 çocuk, düğünde, ellerindeki tabancalarla dakikalarca havaya ateş etti. Kalabalığın içinde ateş açan çocukların arkasında asılı pankarttaki 'Mutluluğa kurşun atma' yazısı dikkat çekti
Olay, akşam saatlerinde Çubuk ilçesindeki bir düğün yerinde meydana geldi. İddiaya göre; 18 yaşın altındaki 2 kişi, ellerindeki tabancalarla dakikalarca havaya ateş etti. 2 kişinin, düğün yerine asılan 'Mutluluğa kurşun atma' yazılı pankartın önünde tabancaları ardı ardına ateşlediler.
DHA