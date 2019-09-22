Düğünde skandal görüntü! Pankart bile açtılar ama...

Olay, akşam saatlerinde Çubuk ilçesindeki bir düğün yerinde meydana geldi. İddiaya göre; 18 yaşın altındaki 2 kişi, ellerindeki tabancalarla dakikalarca havaya ateş etti. 2 kişinin, düğün yerine asılan 'Mutluluğa kurşun atma' yazılı pankartın önünde tabancaları ardı ardına ateşlediler.



DHA