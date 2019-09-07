Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 279.162
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Düğünde silahlar konuştu... Ortalık savaş alanına döndü

Düğünde silahlar konuştu... Ortalık savaş alanına döndü

Düğünde silahlar konuştu... Ortalık savaş alanına döndü

Kırıkkale'de bir düğünde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Ahılı köyündeki bir düğünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.B, E.Ö, A.D, Y.K. ve M.U. silahla açılan ateşle yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas hastanelerine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kibariye'yi kızdıran 3 milyon TL'lik soru
Bir günde çifte boşanma
Alişan'a büyük şok! 'Ara veriyoruz'
'Çirkin erkeklerden hoşlanırım'
Bu akşam evleniyorlar! İşte ilk kareler...
<p>İslahiye ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 2 gün süren biber festivali renkli görüntülere s

Ağlayana Kadar Acı Biber Yedi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sınır kapısında ele geçirildi! 2 bin 500 adet

İznik'te büyük deniz keşfi! 300 milyon yıl öncesine ait