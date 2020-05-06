Düğün salonları ne zaman açılır? Bu sene düğünler iptal mi, ne zaman başlıyor? Düğün salonları son durum haberimizde…

Düğün salonları ne zaman açılır? sorusunun yanıtı evlenecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle düğün salonları kapatılmıştı. Normalleşme sürecine yönelik çalışmaların başlatıldığı şu günlerde düğün salonları son durum bilgisi de merak ediliyor. Bu sene düğünler iptal mi, ne zaman başlıyor? sorularının yanıtı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILIR?

Düğün salonları korona virüsü salgını nedeniyle geçici süreliğine kapatılmıştı. Düğün ve nişan gibi organizasyon yapan işletmeler kapatılınca da evlenecek olan vatandaşlar için düğünlerin akıbeti de merak edilir oldu.

İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin genelge yayınlamıştı. Yayınlanan genelgeyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacağı açıklanmıştı.

BU SENE DÜĞÜNLER İPTAL Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası, normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuş; berber, kuaför, alışveriş merkezleri gibi işletmelerin açılabileceğini duyurmuştu. Başkan Erdoğan düğün salonlarının akıbetine ilişkin ise bir açıklama yapmadı.

Düğün salonlarının ne zaman açılabileceği henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda güncel bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.