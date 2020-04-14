Düğünler ne zaman başlar? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğün salonları ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ülkemizde koronavirüsü ile mücadele kapsamında birçok tedbir ve önlem alınmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek genelge göndermişti. Bu genelge kapsamında Düğün/nişan salonları geçici süreliğine kapatıldı. Detaylar haberimizde...



DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?



Düğün/nişan salonlarını da kapsayan genelgede faaliyetlerin geçici bir süreliğine durdurulduğu açıklandı. Ancak faaliyetlere ne zaman başlanacağına ilişkin bir tarih bulunmuyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ