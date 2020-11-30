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30 Kasım 2020 Pazartesi 20:33 | Son Güncelleme:

Düğün salonları kapatıldı mı? Son dakika düğünler ve nikahlar nasıl olacak, kaç kişi alınacak?

Düğün salonları kapatıldı mı" Son dakika düğünler ve nikahlar nasıl olacak, kaç kişi alınacak"

Son Dakika Haberleri.. Düğün salonları ve nikahlar ile ilgili son dakika gelişmeleri yakın takibe alındı. Koronavirüsle mücadele kapsamında Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sonrası yeni kararlar alındı. Peki, Düğün salonları kapatıldı mı? Nikahlar nasıl olacak, kaç kişi alınacak?

Düğün salonları ve nikahlar ile ilgili son dakika gelişmeleri yakın takibe alındı. Koronavirüsle mücadele kapsamında Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sonrası yeni kararlar alındı. Peki, Düğün salonları kapatıldı mı? Nikahlar nasıl olacak, kaç kişi alınacak?

DÜĞÜN SALONLARI VE NİKAHLAR İPTAL Mİ EDİLDİ, NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir." dedi.

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