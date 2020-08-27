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  3. Düğün magandaları tozu dumana kattı
27 Ağustos 2020 Perşembe 01:34 | Son Güncelleme:

Düğün magandaları tozu dumana kattı

Düğün magandaları tozu dumana kattı

İstanbul'da silahlı, patinajlı düğün konvoyu dehşet saçtı. Gelin çıkartılırken havaya ateş açan grup ne tedbir dinledi ne de trafik.

İstanbul’da yine birçok düğünde kurallar hiçe sayıldı. Gaziosmanpaşa’da bir eve giden grup, gelin evden çıkartıldığı esnada meşaleler yakarak ortalığı dumana boğdu. Gruptaki hiçbir kişi tedbirleri umursamadan kol kola halay çekti. Bahçelievler’de ise gelin çıkartıldığı esnada havaya ateş açan magandalar adeta terör estirdi. Evin önünde ise virüse davetiye çıkaran grup halay çekerek göbek attı. Konvoy yapan magandalar, Hadımköy’de yolu trafiğe kapattı, dakikalarca patinaj çekti. Polis magandaların peşine düştü.  

‘OYNAMAYAN KORONA OLSUN’ DEDİ, 6 BİN LİRA CEZA YEDİ 

Bursa İnegöl’de sokak düğününde piyanist, davetlilere “Oynamayan korona olsun” diye seslendi. Bunun üzerine 30 kişi halay çekti. Hem piyaniste hem de düğün sahibine toplam 6 bin 360 lira ceza kesildi.

Tedbirlerin hiçe sayıldığı konvoyda yasaklanan her şey vardı. Magandalar hem güvenliği hem de toplum sağlığını tehlikeye attı. 

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