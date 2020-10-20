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  • Düğün konvoyu süsü verdiler... 3 araçta 16 göçmen yakalandı
20 Ekim 2020 Salı 17:09 | Son Güncelleme:

Düğün konvoyu süsü verdiler... 3 araçta 16 göçmen yakalandı

Düğün konvoyu süsü verdiler... 3 araçta 16 göçmen yakalandı
AA

Batman'da düğün konvoyu izlenimi verilmeye çalışılan 3 araç emniyet güçleri tarafından durduruldu. Gelinlik giymiş bir kadın ve yolculardan şüphelenen ekipler, durdurulan araçlarda, 12'si Irak ve 4'ü Suriye uyruklu 16 göçmen olduğu tespit etti.

Batman'da süslenerek düğün konvoyu izlenimi verilmeye çalışılan 3 araçta, 16 yabancı uyruklu yakalandı.

AA'da yer alan habere göre, kent girişinde 3 araçlık bir düğün konvoyu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

Konvoyda gelinlik giymiş bir kadın ve yolculardan şüphelenen ekipler, yaptıkları incelemede 3 araçta 12'si Irak ve 4'ü Suriye uyruklu 16 göçmen olduğunu tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, Suriyeli 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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