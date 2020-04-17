Düğün Dernek konusu ne, oyuncuları kimler? Düğün Dernek filmi nerede çekildi?

Düğün Dernek konusu ne, oyuncuları kimler? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Film bu akşam 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Düğün Dernek filminin başrolünde; İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi başarılı dizilere imza atmış olan Murat Cemcir ve Ahmet Kural yer alıyor. Düğün Dernek filmi nerede çekildi? Sorusunun yanıtına dair detaylar haberimizde…

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filminin çekimleri Sivas ve Erzincan’da yapıldı. Çekimler için bazı sahneler Sivas’ta bazıları ise Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde tamamlandı.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU

Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık bir gün yurt dışından çıkagelir. Önce her zamanki gibi bir memleket hasreti gibi görünse de bu ziyaretin altındaki esas neden çabuk ortaya çıkar: Tarık görevli olarak çalıştığı Letonya'da Monica adlı bir kızla beraberdir ve aynı ülkede çalışmak için tek yol evlenmeleridir.

Kendisinin olurunu almaya gelen oğlunu düğünsüz evlendirmemeye kararlı olan İsmail, alelacele bir düğün telaşına girer. Ama çok hazırlıksız yakalanmıştır. yine de "Ben oğluna düğün yapamadı dedirtmem!" diyerek Tüpçü Fikret'i, Çetin'i ve köyün öğretmeni Saffet'i seferber ederek elde avuçta para yokken 10 gün içerisinde sazlı-sözlü bir düğün hazırlığı içerisine girer! Fikret Sivas'taki 'bağlantılarını' kullanarak önce bir otel düğünü için söz verse de, işler sarpasarar ve köy meydanında mütevazi bir düğün hazırlığı başlar. Tam her şey çözüldü derken, esas curcuna düğün gecesi kopacaktır. Devenin sırtında kaybolan gelinden, Rusya'dan gelini geri götürmeye gelen mafyaya kadar Tüpçü Fikret ve Çetin'i bin tane bela beklemektedir...

DÜĞÜN DERNEK OYUNCULARI

Ahmet Kural

Murat Cemcir

Rasim Öztekin

Devrim Yakut

Selçuk Aydemir

İnan Ulaş

Şinasi Yurtsever

Barış Yıldız

Açalya Samyeli

Korhan Herduran

Burak Satıbol

Zerrin Sümer

Kemal İnci

Toygun Ateş