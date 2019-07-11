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Düğün arifesinde ölene kadar dayak

Düğün arifesinde ölene kadar dayak

Düğünlerine bir gün kala genç çift, takı ve yaşayacakları şehir yüzünden tartıştı. Damat adayının feci şekilde dövdüğü genç kız hayatını kaybetti.

Bursa'da Songül Yalçın, daha önce hazırlattıkları gelinliği teslim almak için 3 yıllık nişanlısı Y.E.A. (32) ile Osmangazi’deki evinede buluştu.

Genç çift bir gün sonraki düğünlerinde takılacak takılar ve başka bir şehirde yaşama konusunda tartıştı. İddiaya göre Y.E.A. tarafından banyoda darp edilen genç kız bayıldı. Fatura ödemek için dışarı çıkıp 20 dakika sonra geri dönen Y.E.A., nişanlısının ayılmadığını görünce ambulans çağırdı. Bilinci kapalı olan ve yoğun bakıma alınan Yalçın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TIRNAK İZİ ELE VERDİ

112 Acil Servis’i arayıp nişanlısının banyoda düşerek yaralandığını söyleyen şüpheli, polis ekiplerince boynundaki tırnak izlerinden yola çıkılarak yakalanınca suçunu itiraf etti. Y.E.A.’nın nişanısını dövdüğünü, siniri geçsin ve genç kız kendine gelsin diye evden çıktığını daha sonra eve geri döndüğünü söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.

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