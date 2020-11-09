Dualarınızı bekliyoruz... Ahmet Kekeç yoğun bakımda

AKŞAM yazarı Ahmet Kekeç’in koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda süren Ahmet Kekeç’in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Çok ciddi imtihanları aslan gibi atlatan babam Ahmet Kekeç, Kovid pozitif teşhisiyle yoğun bakımda. Şafi olan Allah’tır. Allah’tan şifası için dostlarımızdan dua bekliyoruz” dedi. Kekeç, bir süredir diğer sağlık sorunları nedeniyle de tedavi görüyordu.

