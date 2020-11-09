09 Kasım 2020 Pazartesi 23:29 | Son Güncelleme:
Dualarınızı bekliyoruz... Ahmet Kekeç yoğun bakımda
Türk basınının çınarlarından olan AKŞAM yazarı Ahmet Kekeç, koronavirüs teşhisiyle yoğun bakıma kaldırıldı. Bugüne kadar hiçbir hastalık karşısında pes etmeyen Ahmet Abi'nin bunu da yeneceğine inanıyoruz.
AKŞAM yazarı Ahmet Kekeç’in koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda süren Ahmet Kekeç’in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Çok ciddi imtihanları aslan gibi atlatan babam Ahmet Kekeç, Kovid pozitif teşhisiyle yoğun bakımda. Şafi olan Allah’tır. Allah’tan şifası için dostlarımızdan dua bekliyoruz” dedi. Kekeç, bir süredir diğer sağlık sorunları nedeniyle de tedavi görüyordu.