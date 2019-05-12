DSP İstanbul oy oranı nedir? DSP İstanbul adayı çekildi mi?

“DSP İstanbul oy oranı nedir?” sorusu araştırılıyor. İstanbul seçimleri 23 Haziran tarihinde yapılacak. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden oy kullanacak. 23 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek seçimde partilerin aday gösterip göstermeyeceği merak konusuydu. Konu ile ilgili son dakika açıklaması DSP’den geldi. DSP İstanbul seçimlerine ilişkin kararını verdi. Buna göre DSP'nin adayı yarıştan çekildi.

DSP İSTANBUL ADAYI ÇEKİLDİ Mİ?

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muammer Aydın yarıştan çekildiğini açıkladı.

DSP İSTANBUL OY ORANI NE KADARDI?

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın’dı. Muammer Aydın %0,36 oy almıştı.

İSTANBUL SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul seçimleri 23 Haziran tarihinde yapılacak. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden oy kullanacak.

İşte 10 soruda yenilenecek İstanbul seçimleri:

1 - Seçmene kaç oy pusulası verilecek?

23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

2 - Yeni seçimde hangi işlemler tekrar edilecek?

Yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

3- Hangi partiler seçime katılabilecek?

31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.

4- Siyasi partiler yeniden aday belirleyebilir mi?

Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar, ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek.

5- Bağımsız adaylar bu seçime de katılabilecek mi?

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak seçime bağımsız aday olarak katılanlar bu seçime de katılabilecek. Yeniden bağımsız adaylık başvurusu kabul edilemeyecek.

6- Sandık kurulları yeniden oluşturulacak mı?

Seçim sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlükler nedeniyle iptal edildiği için sandık kurulları yeniden oluşturulacak. Sandık kurulu başkan ve üyeleri devlet memurları arasından seçilecek.

7- Seçmen listeleri güncellenecek mi?

31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. Ancak bu listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenler listeden çıkarılacak, 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar listeye eklenecek.

8- Her sandıkta kaç seçmen oy kullanacak?

Yapılacak olan bu ara seçimlerde kullanılacak sandık seçmen listeleri, her bir sandık için 400 seçmeni kapsayacak şekilde düzenlenecek.

9- Seçim işleri nereden yürütülecek?

Bu seçimle ilgili seçim takvimi, YSK tarafından değil, seçimi yönetecek İstanbul İl Seçim kurulunca hazırlanarak uygulanacak.

10- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kim yürütecek?

Belediye Kanununa göre, büyükşehirlerde belediye başkanı mazbatası iptal olduğunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına İçişleri Bakanı tarafından görevlendirme yapılması gerekiyordu. İçişleri Bakanlığından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.