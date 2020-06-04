04 Haziran 2020 Perşembe 04:19 | Son Güncelleme:
Tartışmayı başlatan ise, DSÖ’nün ilacın Kovid hastalarında test edildiği dünyanın en büyük araştırmasını durdurma kararı oldu. Prof. Dr. İsmail Balık, “Biz hâlâ bu ilacın etkinliği ya da yan etkileriyle ilgili kesin konuşamıyoruz. Bir çalışma yok. Biz favipiravir ve hidroksiklorokini erken safhada kullandık. Yoğun bakıma gitme ve ölüm oranlarında hızla azalma oldu” dedi.
DSÖ'den tartışmalı karar! Prof. Dr. İsmail Balık: Etkileri konuşacağımız bir çalışma yapılmadı
Sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokinin, virüs tedavisinde kullanılıp kullanılmayacağı konusunda yeni bir tartışma başladı.
Tartışmayı başlatan ise, DSÖ’nün ilacın Kovid hastalarında test edildiği dünyanın en büyük araştırmasını durdurma kararı oldu. Prof. Dr. İsmail Balık, “Biz hâlâ bu ilacın etkinliği ya da yan etkileriyle ilgili kesin konuşamıyoruz. Bir çalışma yok. Biz favipiravir ve hidroksiklorokini erken safhada kullandık. Yoğun bakıma gitme ve ölüm oranlarında hızla azalma oldu” dedi.