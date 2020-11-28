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  • DSÖ'den AstraZeneca'ya: Aşıyla ilgili daha fazla detay verin
28 Kasım 2020 Cumartesi 12:24 | Son Güncelleme:

DSÖ'den AstraZeneca'ya: Aşıyla ilgili daha fazla detay verin

DSÖ'den AstraZeneca'ya: Aşıyla ilgili daha fazla detay verin
DHA

Klinik denemelerinde hata yaptığını açıklayan AstraZenaca/Oxford aşısının güvenliği bilim dünyası tarafından sorgulanıyor. DSÖ, ortalama yüzde 70 etkinlik gösterdiği açıklanan aşıya ilişkin daha fazla detay verilmesi çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarında hata yaptıklarını ancak bunu düzeltttiklerini açıklayan AstraZeneca’dan aşı hakkında daha fazla ayrıntı duymak istediklerini belirtti.

DHA'da yer alan habere göre, DSÖ yetkililerinin Cuma günü yaptığı açıklamada, AstraZeneca-Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında daha fazla ayrıntı duymak istediklerini paylaştı. AstraZeneca tarafından yüzde 90’a kadar etkili olduğu belirtilen aşının çalışmaları sırasında hata yapıldığı ancak bunun düzeltildiği açıklanmıştı.

DSÖ Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan, "AstraZeneca tam bir deneme yapmak istediklerini söyledi" dedi.

<p class='MsoNormal'>Farmakoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Mert Vural, Kovid-19 aşı çalışmaları hakkın

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