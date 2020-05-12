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  3. DSÖ'den aşı açıklaması

DSÖ'den aşı açıklaması

DSÖ'den aşı açıklaması

Son Dakika Haberleri.. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, koronavirüslerin genel itibariyle 'aldatıcı' virüsler olduğu ve bu nedenle bir aşı üretmenin zor olduğu belirtildi

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü, koronavirüs aşısı için yürütülen çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Sözcü açıklamasında, "Koronavirüsler çok aldatıcı virüslerdir. Bu nedenle onlara karşı bir aşı üretmek zor" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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