DSÖ: Türkiye dünyaya örnek oluyor
Dünya Sağlık Örgütü, 'Türkiye huzurevleri ve bakım kuruluşlarında alınan önlemlerle dünyaya örnek oluyor' açıklamasında bulundu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri arasında huzurevlerinde alınan korovirüs önlemlerine ilişkin bir video konferans gerçekleştirildi.
TRT Haber'de yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Irshad Ali Shaikh şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye huzurevleri ve bakım kuruluşlarında alınan önlemlerle dünyaya örnek oluyor.
Türkiye tarafından kuruluşlarda alınan tedbirler bir yayın haline getirilerek DSÖ içinde yayımlanacak."
Avrupa'nın birçok ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıplarının artmaya devam ettiği huzurevleri, Kovid-19 ölümlerinin adeta "merkez üssü" haline gelmişti.