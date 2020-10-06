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06 Ekim 2020 Salı 07:43 | Son Güncelleme:

DSÖ: Koronavirüs, dünya nüfusunun onda birine bulaşmış olabilir

DSÖ: Koronavirüs, dünya nüfusunun onda birine bulaşmış olabilir
AKSAM.COM.TR

DSÖ, koronavirüs bulaşmış kişi sayısının dünya genelinde 35 milyon değil, 800 milyon olabileceğini açıkladı. Dünya nüfusunun yüzde 10'una koronavirüs bulaşmış olabileceği tahmininde bulunan DSÖ yetkilileri, bu durumun ülkeden ülkeye değişim gösterdiğini belirterek dünyanın büyük bir çoğunluğunun halen risk altında bulunduğunu kaydetti.

Koronavirüs salgınına karşı verilecek küresel yanıtı tartışmak üzere İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, bugüne kadar dünya nüfusunun yüzde 10’una koronavirüs bulaşmış olabileceğini açıkladı.

Aksam.com.tr’nin BBC’den aktardığı habere göre, dünya nüfusunun onda birine koronavirüs bulaşmış olabileceği tahmininde bulunan DSÖ’nün Sağlık Acil Durumları Programı yöneticisi Mike Ryan, “Bu durum tabii ki ülkeden ülkeye ya da kırsaldan kente değişim gösteriyor; fakat kesin bir şey var ki, dünyanın büyük bir çoğunluğu hâlen risk altında bulunuyor.” dedi.

Dünya genelinde şimdiye dek resmi olarak onaylanmış 35 milyondan fazla koronavirüs vakası bulunurken, DSÖ ise bu konudaki tahmininin 800 milyon olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 10 aydır tüm dünyayı etkisi altında tutan ve kimi ülkelerde ikinci dalgaların yaşanmasına sebep olan koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı ise bir milyonu aşmış bulunuyor. En fazla vakanın görüldüğü ülkeler ise ABD, Hindistan ve Brezilya olarak öne çıkıyor.

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