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  • Drone besicinin imdadına yetişti: Kayıp 59 koyun bulundu
24 Kasım 2020 Salı 14:28 | Son Güncelleme:

Drone besicinin imdadına yetişti: Kayıp 59 koyun bulundu

Drone besicinin imdadına yetişti: Kayıp 59 koyun bulundu
IHA

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kaybolan 59 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin drone ile araması sonrasında bulundu.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde kaybolan 59 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin drone ile araması sonrasında bulundu.

İHA'da yer alan habere göre, Yahşihan ilçesi Mahmutlar köyünde besicilik yapan U.D., 250 koyununu otlatmak için araziye çıkardı. Bir zaman sonra koyunlarından 59’unun kaybolduğunu fark eden U.D., arazide aramalar yapsa da sonuca varamadı. 

Şahsın 112 Acil Çağrı Merkezine başvuruda bulunmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de havadan ve karadan arama çalışmaları başlattı. Jandarma ekiplerinin 3 ayrı ekip halinde yürüttüğü çalışmalarda kayıp koyunlar drone ile Karacaali köyü Erikli mevkiinde tespit edildi. Otlatılan araziden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta ulaşılan koyunlar, eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.

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