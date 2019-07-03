Dr. Öz, Türkiye'yi BiP'le iyileştirecek

BÜLENT ŞANLIKAN

ABD’deki çalışmaları ve televizyon programlarıyla dünya çapında saygınlık ve şöhret kazanan Dr. Mehmet Öz, özel bir buluşma için İstanbul’a geldi. İletişim ve yaşam platformu BiP’in, kullanıcılarına sunduğu Dr. Öz ve Ekibi kanalındaki yeniliklerin anlatıldığı basın toplantısının ev sahipliğini Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ yaptı. Sağlıklı yemek tarifleri, diyet, stresle baş etme yöntemleri, fitness ve güzellik gibi başlıkların yer aldığı kanalda, üç uzmanın da önerileri bulunuyor. Kalp cerrahı Doç. Dr. Halit Yerebakan, yaşam koçu ve fitness uzmanı Doris Hofer ile şef Ece Zaim de uzmanlık alanlarındaki en yeni ve önemli bilgileri kanalda paylaşacak. Sağlıklı yaşam, ideal beslenme ve kolay egzersiz BİP’te vatandaşlara sunulacak ana başlıkları oluşturuyor.

Dr. Öz'den tüyolar

Dr. Öz, “Önerilerimiz obezite, bağırsak şikâyetleri, ağrı, anksiyete, yalnızlık ve hatta sağlığınıza zarar verebilecek finansal stresin üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. 10 yıllık televizyon tecrübemi, ekibimle birlikte Türk vatandaşlarının yararına uyarlamayı dört gözle bekliyorum. Haydi, birlikte Türkiye’nin sağlığını iyileştirelim, böylece birbirimizden ve ailelerimizden daha fazla keyif alalım” dedi. Beslenme şekliyle ilgili konuşan Öz, "Günde 5 öğün yemek yiyorum. Sabah yoğurt, meyve ve cevizi ihmal etmiyorum. Aralıklı olarak oruç tutuyorum. Hollywood yıldızlarının sırrı bu. Uykuyla birlikte 12 saat aç kalıyorum" dedi.

Hayatlara dokunacağız

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Dr.Öz ve Ekibi kanalına çok önem verdiklerinin altını çizerek şunları söyledi: “Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalmasını çok önemsiyoruz. Bu anlamda Türkiye’de üretilen verinin işlenmesi sürecinde yerli istihdamı destekliyor, ham verinin işlenerek finansal değeri yüksek ihracat ürünlerine dönüşmesi hedefiyle çalışıyoruz. Bugün itibarıyla Turkcell olarak 38 ülkeye dijital servis ve ürünlerimizi ihraç ediyoruz” diye konuştu.