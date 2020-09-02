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  3. Dr. Öğr. Üyesi İncekara: Karadeniz'deki keşif 6 ay içinde faturalara yansıyacak
02 Eylül 2020 Çarşamba 13:15 | Son Güncelleme:

Dr. Öğr. Üyesi İncekara: Karadeniz'deki keşif 6 ay içinde faturalara yansıyacak

Dr. Öğr. Üyesi İncekara: Karadeniz'deki keşif 6 ay içinde faturalara yansıyacak
DHA

Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin faturalara ne zaman yansıyacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye'nin önünde önemli doğal gaz sözleşmelerinin olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, bu keşfin 6 ay içinde faturalara yansıyabileceğini söyledi

Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gazın devamının geleceği  ve  bunun faturalara ne zaman yansıyacağı merak konusu oldu. Doğal gazdaki olumlu fiyat değişimlerinin yaklaşık 6 ay içinde faturalara yansımasının görüleceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, Türkiye'nin önünde önemli doğal gaz sözleşmelerinin olduğunu da unutmamamız gerektiğini belirtti.

DHA'da yer alan habere göre Türkiye'nin bu enerji keşfi ile cari fazla verecek hale gelebileceğini ifade eden Dr. İncekara, "Vatandaş açısından kullanılan doğal gazın 3'te 1'inin konutlarda olması aynı zamanda faturaların yüksekliğini beraberinde getiriyor. Bu da bizim için kış döneminde daha ucuz faturalar anlamına gelecek." dedi.

Türkiye'nin önünde önemli doğal gaz kontratlarının olduğunu belirten İncekara sözlerine şöyle devam etti:


"Rusya, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerle doğalgaz kontratlarımız bulunmaktadır. Dolayısıyla bunlar yenilenecek ve Türkiye 2023 yılındaki bu keşfi ile masaya daha kuvvetli bir şekilde oturacak ve doğal gaz fiyatlarında yavaş yavaş düşüş izleyeceğiz. Ancak Brent Petrol fiyatı, dolar kuru, depolama, aktarım, üretim maliyetleri, sevkiyat ve lojistik doğalgaz fiyatlarını belirleyen önemli parametrelerdir"

"TÜRKİYE'NİN 7-8 YILLIK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Çıkarılacak doğal gazın Türkiye'nin yaklaşık 7- 8 yıllık ihtiyacını karşılayacağını belirten Dr. Rahmi İncekara, "Bulunan keşif Türkiye'nin 7- 8 yıllık ihtiyacını karşılayacak. Yıllık itibariyle 46 milyar metreküplük bir kullanım var." dedi

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