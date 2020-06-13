Dr. Noor Ul Owase Jeelani: Onları tekrar görmeyi çok isterim

Jeelani, şu an tedavileri Ankara’da devam eden ikizlerin durumunu Londra’da bir Türk arkadaşından öğrendiğini belirten Jeelani o süreci şöyle anlattı: Bu olayı öğrenmeden önce Antalya’da tatil için rezervasyon yaptırmıştım. Aileyle tanıştığımda ameliyatın zorlukları, öngörülerimizi anlattım.

TÜRK DOKTORLARI ÖVDÜ



Türkiye’den üç hekiminde yer aldığı 25 kişilik ekiple bir dizi ameliyat yaptık. Türk hekimleri çok başarılı, Çocukları ve aileyi Türkiye’de tekrar görmeyi çok isterim. Ameliyat için arayışa giren Cumhurbaşkanının eşine, ekibime ve bağışçılara teşekkür etmek gerekir.”