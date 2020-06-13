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  3. Dr. Noor Ul Owase Jeelani: Onları tekrar görmeyi çok isterim
13 Haziran 2020 Cumartesi 05:47 | Son Güncelleme:

Dr. Noor Ul Owase Jeelani: Onları tekrar görmeyi çok isterim

Dr. Noor Ul Owase Jeelani: Onları tekrar görmeyi çok isterim

Alanya'da yaşayan Ömer ve Fatma Evrensel çiftinin siyam ikizleri Yiğit ile Derman'ı Londara'da bir dizi operasyondan sonra ayıran Dr. Noor Ul Owase Jeelani, Türkiye'deki sağlık alt yapısını övdü.

Jeelani, şu an tedavileri Ankara’da devam eden ikizlerin durumunu Londra’da bir Türk arkadaşından öğrendiğini belirten Jeelani o süreci şöyle anlattı: Bu olayı öğrenmeden önce Antalya’da tatil için rezervasyon yaptırmıştım. Aileyle tanıştığımda ameliyatın zorlukları, öngörülerimizi anlattım.

TÜRK DOKTORLARI ÖVDÜ

Türkiye’den üç hekiminde yer aldığı 25 kişilik ekiple bir dizi ameliyat yaptık. Türk hekimleri çok başarılı, Çocukları ve aileyi Türkiye’de tekrar görmeyi çok isterim. Ameliyat için arayışa giren Cumhurbaşkanının eşine, ekibime ve bağışçılara teşekkür etmek gerekir.” 

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