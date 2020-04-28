Dr. Nedret Emiroğlu: Aşıyı sadece üreten ülke değil dünya kullanabilecek

DSÖ Avrupa Bölgesi Acil Durumlar ve Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü Dr. Nedret Emiroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: “DSÖ, risk grubunda olan ve aşıya ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeleri öncelik alacak. Her ülke kendisi karar verecek ama bariz risk grupları var. Mesela ileri yaş grubu ve altta yatan bir hastalığı olanlar... Sadece aşıyı üreten ülke değil, bütün dünyanın yararlanabileceği bir ürün olması için elimizden geleni yapacağız. Yaz döneminde maalesef virüsün görülmesinde azalma beklemiyoruz.”