Dört partiden istifa çağrısı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turhan: “Ne anlama geldiğini çok iyi bildiğimiz bir mesaj vermek AYM üyesinin işi olmamalıydı. Bu yakışıksız ve üslupsuz tarza önce AYM Başkanı ve diğer üyeler gerekli adımı atmalıdır. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi Kanunu bu işlenen fiilden dolayı soruşturma açılmasını öngörüyor. Yanan ışıklar bizatihi AYM’nin ışıklarıdır. AYM üyesi, bundan sonra vereceği kararlarda tartışmalara sebep vermemesi için istifa etmelidir.”

DAHA ÇOK YIPRANIR



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: “Bu açıklama hiçbir mazereti olmayan vahim bir açıklamadır. Bu üyenin bir an önce istifa etmesi gerekiyor. İstifanın yanında AYM de gerekli disiplin süreçlerini işletmelidir. Aksi taktirde yıpranmış olan AYM daha da yıpranacaktır. Bu süreç AYM’nin yeniden yapılanma ihtiyacını bir kez daha ortaya koymuştur.”

AYM’NİN YETKİSİNDE



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “Engin Yıldırım’ın paylaşımını silmesi ve özür dilemesi önemli bir adım. Bunun dışında bir değerlendirme olacaksa bu Anayasa Mahkemesinin yetkisinde olan bir konudur.”

SORUŞTURMA AÇILMALI



İyi Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Ağıralioğlu: “Yetkisini aşan, bulunduğu makamın sorumluluğunu aşan bürokratlar ilgili disiplin soruşturması işlemelidir. Hukuk içerisinde soruşturma yürütülmelidir.”