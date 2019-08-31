Dorian Kasırgası son durum ne? Dorian Kasırgası nerede?

Dorian kasırgası son durum ne? sorusu vatandaşlar tarafından internette yoğun olarak araştırılıyor. Atlantik Okyanusu'ndaki bölgelerde Dorian Kasırgası'nın korku dolu bekleyişi halen devam ediyor. Kasırga nedeniyle pek çok eyalette acil durum ilan edilirken yetkililer en az 7 günlük gıda stoku yapılması gerektiğini söyledi. Federal ve Florida eyalet yetkilileri, vatandaşlara güvenli yerlerden ayrılmamaları çağrısında bulunuyor. Dorian kasırgası son durum ne? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

DORİAN KASIRGASI SON DURUM NEDİR?

ABD tarihinin en şiddetli kasırgalarından birini bekliyor. Kasırga nedeniyle pek çok eyalette acil durum ilan edilirken ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kısa sürede Florida eyaletini vurması beklenen Dorian Kasırgası'nın seviyesinin 'Kategori 4'e yükseltildiğini açıkladı. Yetkililer en az 7 günlük gıda stoku yapılması gerektiğini söyledi.

Dorian Kasırgası, Karayip denizi üzerinde şiddetlenerek ilerlemeyi sürdürüyor. Porto Riko'yu teğet geçen kasırganın kısa sürede Florida ve Georgia eyaletlerine ulaşması bekleniyor. Eyaletlerde Dorian Kasırgası nedeniyle acil durum ilan edildiği de açıklandı.

Açıklamanın ardından pek çok kişi marketlere akın etti. Binalarını kasırganın şiddetinden ve sel riskinden az da olsa korumak isteyenler ise kum torbalarıyla önlem aldı.

DORİAN KASIRGASI 4'E YÜKSELDİ

Gece saatlerinde ise Dorian'ın 5 kategorili Saffir Simpson ölçeğine göre 'Kategori 4'e yükseltildiği ve rüzgar hızının saatte 210 ila 240 kilometreye ulaşacağı tahmin edildiği duyuruldu.

Federal ve Florida eyalet yetkilileri, vatandaşlara güvenli yerlerden ayrılmamaları çağrısında bulunuyor.

ABD Başkanı Trump da hafta sonu Polonya'ya yapacağı ziyareti iptal ederek kasırgayla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalmaya karar verdiğini duyurmuştu.

NASA, Dorian Kasırgası’nın Atlas Okyanusu üzerinde hızla yoğunlaştığını gösteren görüntüleri yayınladı. Ayrıca, kasırganın kategori 4 seviyesine çıktığı, şiddetli yağışlara ve bu yağışların da sellere neden olabileceği belirtildi.

FLORİDA NEREDE?

Amerika Birleşik Devletleri’nin güneydoğu bölgesinde bulunan Florida, kuzeyde Meksika Körfezi, Alabama ve Georgia tarafından, güneyde, Florida Boğazı ve Küba tarafından sınırlandırılmıştır. Batısında ise Atlantik Okyanusu yer almaktadır. Meksika Körfezi ve Atlantik Okyanusu arasında bir yarımada olan Florida Boğazı, neredeyse tümüyle denize kıyısı olduğu için özellikle plajları ile dikkat çekmektedir.

Burada yaklaşık 14 milyon insan yaşamaktadır. Eyalet 140.098 km²’lik bir alan kaplamaktadır. Eyaletin başkenti Tallahassee’dir. Aynı zamanda en büyük şehirlerinden biridir. Nüfus olarak en büyük şehri ise 800 bin nüfusu ile Jacksonville şehridir. Bu şehirleri dışında bilinen diğer önemli şehirleri ise şöyledir; Miami, Tampa, Orlando ve Petersburg’dur.

Florida hayvan haklarının maksimum düzeyde korunduğu bir bölgedir. Özellikle timsah, bukalemun, Florida panteri bölgenin en meşhur canlılarıdırlar. Ayrıca Florida’da Kennedy Uzay Merkezi bulunmaktadır; birçok uzay çalışması bu merkezden yürütülmektedir. Bölge ayrıca bir havalimanı ve alanı cennetidir; Amerika Birleşik Devletleri’nin en fazla havaalanı bulunun eyaleti olarak da bilinen Florida’da birçok uçuş okulu da bulunmaktadır. İklimsel olarak oldukça sıcak bir havaya sahip olan Florida’da kış yaşanmaz. Yazları oldukça sıcak geçerken kışlar ise ilk bahar havasına sahiptir. Yazın ortalama sıcaklık değerleri, 30-40 derece arasında değişmektedir. Ancak 90’nın üzerine bir neme sahip olan bölgede sıcaklık minimumda neredeyse 45-50 derece arasında hissedilmektedir. Bu denli bir topik iklime sahip olan Florida, ölümcül doğa olaylarının sık yaşandığı bir alandır. Özellikle ölümcül kasırgaların sıkça görüldüğü bir bölge olan Florida Karayipler bölgesinin hava ve deniz akımlarına oldukça yoğun bir şekilde maruz kalmaktadır.

Son yıllarda meydana gelen Irene, Wilma, Isaac ve Katrina gibi kasırgalarda Florida Eyaleti oldukça yıkıcı sonuçlarla karşı karşıya kalmıştır. Bölgede Richter ölçeğine göre 4’ün üzerinde deprem neredeyse hiç yaşanmamaktadır; bunun nedeni bölgenin tektonik plakalardan uzak bir konuda olmasıdır.