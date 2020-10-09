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09 Ekim 2020 Cuma 00:01 | Son Güncelleme:

Dönerde kanatlı hayvan ve lohusa şerbetli hile

Dönerde kanatlı hayvan ve lohusa şerbetli hile

Maliyeti düşürmek isteyen dönerciler, kanatlı hayvanların başını ve ayaklarını çekip dönere karıştırıyor. Buna lohusa şerbeti karıştırılarak hem koyu renk elde ediliyor, hem kanatlı hayvanın tadı baskılanıyor.

Türk mutfağında önemli lezzetlerden olan et dönerde bazı işletmeciler, kendi maliyetlerini düşürmek ve ürünü daha ucuza satabilmek için çeşitli hilelere başvuruyor. Bu hileler arasında, et dönerin içinde kanatlı hayvanların etlerinin kullanılması yer alıyor. Kanatlı hayvanların başı ve ayakları gibi kullanılmayan kısımları da kıyma yapılarak, ürüne karıştırılıyor. Bu karışıma lohusa şerbetiyle hem koyu rengi veriliyor hem de harmanlanan üründeki kanatlı hayvanın tadı baskılanıyor.

10 LİRAYA SATILAMAZ

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak, “Özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımız dikkat etmeli” dedi. İzmir’de restoran işletmecisi Kudret Esen, ucuz dönerin hilelerle satıldığını belirterek, “10 TL’ye et döner satılmaz. Kanatlı hayvan eti konulabilir. Bazı dönercilerin lohusa şerbeti de kullandığını duyduk” dedi. 

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