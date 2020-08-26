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  3. Domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası
26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:43 | Son Güncelleme:

Domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası

AA

Balıkesir'de bir kişinin domatesleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntülerin sosyal medya platformunda yer aldığı firmaya 13 bin 900 lira ceza uygulandı. İşyerinde bulunan 8 ton salça imha edildi.

Balıkesir'de, bir kişinin domatesleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntülerin yer aldığı firmaya 13 bin 900 lira ceza uygulandı.

AA'nın haberine göre, merkez Altıeylül ilçesi Köseler Mahallesi'nde salça üretilen F.F'ye ait firmada çalışan bir kişinin dans ederek domatesleri ayaklarıyla ezdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Altıeylül İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu işletmede çalışma yaptı.

İşletme kaydı olmadığı belirlenen firma sahibine 13 bin 900 lira ceza kesildi.

Öte yandan, iş yerindeki yaklaşık 8 ton ürün de imha edildi.

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