Dolandırıcı, bir ilçeyi dolandırıp sırra kadem bastı

İddialara göre, Kurban Bayramı öncesinde ailesiyle birlikte Şanlıurfa’dan Torul ilçesine gelerek buraya yerleşen ve hayvan üreticileriyle sık sık görüşerek bundan sonra Torul’da hayvancılık yapacağını beyan eden C.E., yaklaşık 3-4 aylık zaman diliminde üreticilerin güvenini sağladı.

Kurban pazarının kurulmasından itibaren 10’dan fazla üreticiden hayvanları alarak kiraladığı mandıraya dolduran C.E., bir gecede çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanla birlikte sırra kadem bastı.

Paralarını ödemediği üreticilerin telefonlarını da engelleyen C.E., bir üreticinin de aracını alıp gitti. Plakası güvenlik güçlerine verilen araç Şanlıurfa’da bir sokakta park halinde bulunarak yediemine çekildi.

Olayın mağdurlarından olan ve dolandırıcıya 10 büyükbaş, 30 küçükbaş hayvanının yanında yeni aldığı aracını da kaptıran Şenol Ayvaz, Aksüt köyünde hayvancılıkla uğraştığını, son yıllarda bu işi yapmaya başladığını belirterek, “Bu yıl kurbana getirdiğim pazarda hayvanlarımı çarptırdım. Benim 10 büyükbaş, 30 küçükbaş hayvanımı çarptı. Ben Urfalıyım diyerek geldi burada oturdu, 3-4 aydır burada alışveriş yapıyordu. Sonra burada ne kadar mal varsa topladı kaçtı gitti. Ben mağdurum. Beni bitirdi. 70-80 bin lira param gitti. Borçlarımı ödeyemiyorum. Ben battım, artık huzura çıkamıyorum. Bu konuda yetkililerden paramızı ve hayvanlarımızı kurtarmak için yardım istiyoruz” dedi.

Hem hayvanlarını hem aracını kaçırdı

Dolandırıcı şahsın parasını Kurban Bayramı’nda ödemek kaydıyla aldığı aracını da satın almak için pazarlık yaptığını ve onun da parasını ödemeden götürdüğünü dile getiren Ayvaz, “Aracım için pazarlık yaptık. Ben de aracı bir arkadaşımdan almış ve parasını bu Kurban Bayramı’nda ödeyeceğimi demiştim. O adam benden aracımı ve hayvanlarımı alarak buradan gecenin bir yarısı kaçtı gitti. Aracın devrini yapmadığım için mal sahibi çalıntı ihbarı yaptı. Araç Şanlıurfa’da yediemine çekildi” diye konuştu.

“Gecenin bir yarısında kaçtı gitti”

Kendisiyle birlikte sadece Torul ilçesinde dolandırılan 10’dan fazla üretici olduğunu ifade eden Ayvaz, “Dolandırıldık, hayatımız kaydı. Hayvanları Kurban Bayramı’ndan 3 gün önce topladı. Sürekli ’şu gün ödeyeceğim, bugün ödeyeceğim’ dedi. Milletin parasını ödemeden gecenin bir yarısında kaçtı gitti. Telefonla kendisine bir kez ulaştık, ondan sonra da engel koydu arayamıyoruz. Geçtiğimiz Cuma günü de tüm telefonlarımıza engel koydu. Daha telefonuna ulaşamıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bizim malımızı, canımızı aldı gittiler”

Kurban pazarından aldığı hayvanları doldurduğu mandırayı da gösteren Ayvaz, “Hayvanlarımızı buraya doldurup bir gecede aldı gitti. Biz battık, bittik ve mağduruz. Biz devletimizden yardım istiyoruz. Bizi kurtarsınlar. Benim hayvanlarımı buradan çaldı götürdü. Buna alışveriş demiyoruz. Bizi mahrum etti. Aracımı da buraya getirdi, buradan aldı gitti. İntihar edecek hale geldik. Devletten, milletten yardım istiyoruz. Böyle adamları yaşatmasınlar. Gariban üreticiyi, köylü vatandaşı dolandırıp kaçıp gittiler. Bizim malımızı, canımızı aldı gittiler” ifadelerini kullandı.

“Diğer ilçelerden de bizi arıyorlar"

Şahsa 17 küçükbaş hayvanını kaptıran üreticilerden Adil Ayvaz ise şunları söyledi: “Bu adam buraya yerleşerek bizi kandırdı. Hayvanlarımızı kiraladığı mandıraya doldurdu ve gecenin bir yarısı çekip gitti. Parasını da vermedi. Ödeyeceğim dedi ödemedi. Telefonlara da bakmıyor. Arkadaşlarımız şikayetçi oldu ama yardımcı olmadılar bize. Torul’un yanı sıra Kelkit’ten, Şiran’dan da bizi arayan üretici arkadaşlarımız oldu bu şahısla ilgili. Hayvanları alıp parasını ödemeden gitmiş. İl genelinde kaç kişiyi dolandırdı, kaç hayvan aldı gitti bilmiyoruz. ‘Artık burada yaşayacağım. Urfa’daki malımı satacağım, buradan mal alacağım’ diyerek bizi kandırdı. Ailesiyle geldi. Biz de ona inandık ama bizi çarptı gitti.”

İHA