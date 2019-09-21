Doktorlara Fırat'ın doğusu için talimat 

Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları sürerken Suriye sınırında hareketlilik başladı. Her an başlayabilecek operasyon için 11 ilden çok sayıda doktor görevlendirmeyle Şanlıurfa ve Mardin’e gönderildiği öğrenildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde “Güvenli bölge için iki hafta içinde bir sonuç çıkmazsa, kendi harekât planımızı devreye sokarız” mesajının ardından Fırat’ın doğusuna TSK’nın düzenlemeyi planladığı harekatla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sınır hattında askeri sevkıyat sürerken sağlıkçılar da göreve çağırıldı. Şanlıurfa’da tüm doktor ve sağlıkçıların izinleri iptal edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 11 kentten çok sayıda doktorun Şanlıurfa ve Mardin’de görevlendirildiği öğrenildi.